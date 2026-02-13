Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de febrero de 2026
Clima Actual
El clima en Formosa para la mañana de hoy viernes 13 de febrero de 2026 se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, proporcionando un ambiente fresco a primeras horas del día. Es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre antes de que el termómetro comience a ascender.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Hacia la tarde, se espera que las temperaturas suban alcanzando un máximo de 20.5°C. La tendencia de cielos nudosos se mantendrá, pero sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán de forma moderada, con una velocidad promedio de 9 km/h, lo cual mantendrá el ambiente confortable durante la tarde-noche.
La humedad se mantendrá alrededor del 96%, lo cual puede generar una sensación más cálida durante el día.