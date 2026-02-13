El clima en Formosa para la mañana de hoy viernes 13 de febrero de 2026 se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, proporcionando un ambiente fresco a primeras horas del día. Es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre antes de que el termómetro comience a ascender.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Hacia la tarde, se espera que las temperaturas suban alcanzando un máximo de 20.5°C. La tendencia de cielos nudosos se mantendrá, pero sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán de forma moderada, con una velocidad promedio de 9 km/h, lo cual mantendrá el ambiente confortable durante la tarde-noche.

La humedad se mantendrá alrededor del 96%, lo cual puede generar una sensación más cálida durante el día.