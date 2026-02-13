Pronóstico para la mañana

En Jujuy, el clima de esta mañana muestra un panorama predominantemente despejado. Las temperaturas mínimas comenzarán en 4.2°C, con una humedad aproximada del 46%. Aunque no se esperan precipitaciones, los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad media de 7 km/h, con rachas que podrían llegar a 11 km/h. Será ideal para disfrutar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el cielo estará más cubierto pero sin lluvias. El mercurio en los termómetros alcanzará hasta 18.4°C. Los vientos continuarán con una intensidad similar a la de la mañana. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una leve disminución de las temperaturas. La sensación térmica será agradable, aunque es recomendable llevar abrigo ligero si se planean actividades afuera.