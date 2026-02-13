Hoy en La Rioja, el clima estará marcado por un cielo semi-nublado a lo largo de la mañana. Se prevé una temperatura mínima de 6°C, lo que implica un inicio de jornada algo fresco. La sensación térmica acompañará este clima moderado, sin probabilidad de precipitaciones significativas en las primeras horas del día. El viento tendrá una velocidad corriente que alcanzará los 22 km/h, proporcionando una brisa leve que complementará la atmósfera matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde y noche, la jornada continuará con cielos parcialmente cubiertos, manteniendo las características de un clima agradable y apto para actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas asciendan a un máximo de 21.1°C, proporcionando condiciones reconfortantes para quienes deseen salir al aire libre. La humedad relativa se mantendrá estable en el 40%, garantizando una atmósfera seca y confortable. No se registrarán lluvias en el transcurso del día, y los vientos seguirán moviéndose a una velocidad promedio de 22 km/h durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer se produce a las 07:47 y el atardecer se espera alrededor de las 17:55, brindando más de 10 horas de luz diurna. Es un día ideal para aprovechar el tiempo al aire libre, disfrutar de la luz solar y realizar observaciones astronómicas, ya que las condiciones nubladas no afectarán la visibilidad lunar, según la fase lunar predominante.