Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de febrero de 2026
Actualidad climática
Pronóstico del tiempo para Misiones esta mañana
Hoy en Misiones, el clima presentará una mañana parcialmente nubosa con temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Se prevé que la humedad alcance un valor de 97%, lo que podría sentirse en el ambiente, a pesar de que no se esperan precipitaciones significativas. El viento estará presente con una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una ligera brisa matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Durante la tarde y noche en Misiones, el clima se mantendrá con intervalos nubosos, alcanzando las temperaturas máximas de 18.2°C. Aunque no hay pronósticos de lluvia, la sensación térmica podría estar acentuada por la humedad persistente. Asimismo, el viento podrá alcanzar ráfagas de hasta 15 km/h, asegurando una noche fresca.