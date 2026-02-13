Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de febrero de 2026
Clima hoy
Hoy viernes 13 de febrero de 2026, en Río Negro, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 6.8°C, generando un ambiente fresco durante las primeras horas del día. Esta mañana estará libre de precipitaciones, y la velocidad media del viento llegará a 22 km/h, proveniente del noreste. La humedad rondará el 45%, propiciando una sensación térmica fresca. A medida que avanza el día, el sol se asomará, iluminando el paisaje patagónico con sus rayos tibios.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde y noche, el pronóstico indica que las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, acompañadas de un cielo parcialmente nublado. Los vientos mantendrán un promedio de 22 km/h, variando su dirección al este. La ausencia de lluvias es un punto a destacar, generando un clima agradable para actividades al aire libre en el final del día. La humedad se mantendrá entorno al 45%, creando un ambiente seco y acogedor para disfrutar en compañía de familiares o amigos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026
Las observaciones astronómicas informan que el amanecer en Río Negro será a las 8:33 AM y la puesta del sol se producirá a las 5:51 PM, regalándonos un día con aproximadamente 9 horas de luz solar.