Hoy viernes 13 de febrero de 2026, en Río Negro, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 6.8°C, generando un ambiente fresco durante las primeras horas del día. Esta mañana estará libre de precipitaciones, y la velocidad media del viento llegará a 22 km/h, proveniente del noreste. La humedad rondará el 45%, propiciando una sensación térmica fresca. A medida que avanza el día, el sol se asomará, iluminando el paisaje patagónico con sus rayos tibios.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el pronóstico indica que las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, acompañadas de un cielo parcialmente nublado. Los vientos mantendrán un promedio de 22 km/h, variando su dirección al este. La ausencia de lluvias es un punto a destacar, generando un clima agradable para actividades al aire libre en el final del día. La humedad se mantendrá entorno al 45%, creando un ambiente seco y acogedor para disfrutar en compañía de familiares o amigos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

Las observaciones astronómicas informan que el amanecer en Río Negro será a las 8:33 AM y la puesta del sol se producirá a las 5:51 PM, regalándonos un día con aproximadamente 9 horas de luz solar.