Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

El clima en Salta para la mañana de hoy se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 3.4°C. Durante las primeras horas, la temperatura comenzará a ascender lentamente, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C hacia el mediodía. Se espera una suave brisa que aliviará la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el clima continuará con nubes dispersas, manteniéndose agradable en cuanto a temperatura. No se esperan precipitaciones, y la humedad se mantendrá en niveles manejables, facilitando actividades al aire libre para quienes deseen disfrutar de un día activo. La velocidad del viento se mantendrá estable, sin variaciones significativas.