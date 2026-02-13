Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de febrero de 2026
Clima diario
Pronóstico del tiempo para hoy en Salta
El clima en Salta para la mañana de hoy se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 3.4°C. Durante las primeras horas, la temperatura comenzará a ascender lentamente, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C hacia el mediodía. Se espera una suave brisa que aliviará la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En la tarde y noche, el clima continuará con nubes dispersas, manteniéndose agradable en cuanto a temperatura. No se esperan precipitaciones, y la humedad se mantendrá en niveles manejables, facilitando actividades al aire libre para quienes deseen disfrutar de un día activo. La velocidad del viento se mantendrá estable, sin variaciones significativas.