Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

Este clima del 13 de febrero de 2026 en Santa Cruz inicia con condiciones parcialmente nubosas y temperaturas que rondan los 3.4°C en la mañana. La humedad relativa será del 80%, con vientos de hasta 16 km/h. Estos datos sugieren un comienzo de día fresco, recomendable llevar ropa de abrigo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, alcanzando temperaturas máximas de 7.3°C. Los vientos soplarán hasta 16 km/h. Aunque la temperatura sube un poco, la sensación térmica permanecerá fresca. De noche, el viento disminuirá ligeramente, pero el frío persistirá, por lo que se sugiere continuar abrigado. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades tranquilas al aire libre.