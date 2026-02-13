Durante la mañana, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas alrededor de los 9.5°C. La humedad relativa del ambiente será del 31%, proporcionando una mañana fresca. Sin precipitaciones pronosticadas, el viento soplará a una velocidad de 16 km/h, lo que hará que Santiago Del Estero se sienta bastante cómodo para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo cerca de los 22°C, sosteniendo el clima cálido y agradable. Durante esta parte del día, el viento aumentará a unos 21 km/h, sin cambios significativos en la probabilidad de lluvias. Ya en la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo la observación de las estrellas y un clima relajante. No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 07:32, mientras que el ocaso será a las 18:29, ofreciendo una duración del día suficiente para disfrutar de múltiples actividades.