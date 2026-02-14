Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Clima hoy
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires hoy
Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 5.6°C, mientras que el viento soplará de manera constante a una velocidad de 10 km/h. La humedad alcanzará un nivel máximo del 92%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde y la noche, se espera que el clima continúe con condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas máximas rondarán los 15.7°C. Se recomienda llevar un abrigo ligero al salir, ya que el viento podría incrementar su velocidad.