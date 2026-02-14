Pronóstico del tiempo en Buenos Aires hoy

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 5.6°C, mientras que el viento soplará de manera constante a una velocidad de 10 km/h. La humedad alcanzará un nivel máximo del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, se espera que el clima continúe con condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas máximas rondarán los 15.7°C. Se recomienda llevar un abrigo ligero al salir, ya que el viento podría incrementar su velocidad.