En la mañana de este sábado, Chubut experimentará un clima con cielo despejado hasta el mediodía. Las temperaturas estarán entre los 7.3°C y 14.7°C, proporcionando un día ideal para actividades al aire libre. La humedad será un factor a considerar, alcanzando un máximo de 79%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más bochornoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, Chubut continuará experimentando cielos despejados elevándose apenas sobre el rango mínimo de la mañana. Hacia la noche, la temperatura disminuirá gradualmente y no se espera precipitación alguna, lo cual es una buenas noticias para quienes esperan disfrutar de una noche tranquila bajo las estrellas.