Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Clima en Chubut
En la mañana de este sábado, Chubut experimentará un clima con cielo despejado hasta el mediodía. Las temperaturas estarán entre los 7.3°C y 14.7°C, proporcionando un día ideal para actividades al aire libre. La humedad será un factor a considerar, alcanzando un máximo de 79%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más bochornoso.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
Por la tarde, Chubut continuará experimentando cielos despejados elevándose apenas sobre el rango mínimo de la mañana. Hacia la noche, la temperatura disminuirá gradualmente y no se espera precipitación alguna, lo cual es una buenas noticias para quienes esperan disfrutar de una noche tranquila bajo las estrellas.