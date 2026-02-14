Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy por la mañana, en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo mayormente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 8.6°C. No se anticipan precipitaciones, por lo cual el día comenzará estable con vientos provenientes del noreste a una velocidad aproximada de 8 km/h. Se sentirá una humedad en torno al 78%, por lo que se recomienda usar ropa ligera pero abrigada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En las horas de la tarde, la temperatura alcanzará su máximo al llegar a 16°C. El cielo se mantendrá con nubes dispersas, y la sensación térmica será agradable, aunque persistirá un nivel considerable de humedad.

Es aconsejable mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, pese a su baja intensidad.