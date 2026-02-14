Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Clima del día
Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires
Hoy por la mañana, en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo mayormente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 8.6°C. No se anticipan precipitaciones, por lo cual el día comenzará estable con vientos provenientes del noreste a una velocidad aproximada de 8 km/h. Se sentirá una humedad en torno al 78%, por lo que se recomienda usar ropa ligera pero abrigada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
En las horas de la tarde, la temperatura alcanzará su máximo al llegar a 16°C. El cielo se mantendrá con nubes dispersas, y la sensación térmica será agradable, aunque persistirá un nivel considerable de humedad.
Es aconsejable mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, pese a su baja intensidad.