Hoy en Entre Ríos, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas agradables que se mantendrán durante la mayor parte del día. Durante la mañana, se prevé que las temperaturas mínimas ronden los 7.8°C, ofreciendo un inicio de jornada fresco. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que generará una sensación térmica ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Pasado el mediodía, las temperaturas subirán a un máximo de 17.2°C. Las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas, aunque no se esperan precipitaciones. A medida que avance la tarde hacia la noche, habrá un leve incremento en la humedad, con un porcentaje del 82%, mientras que los vientos podrían alcanzar una velocidad de hasta 24 km/h. Esto hará que el ambiente se sienta un poco más fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá hoy en Entre Ríos a las 07:58 y se pondrá a las 18:05. Este ciclo asegura aproximadamente diez horas de luz solar, ideal para disfrutar de actividades al aire libre bajo un clima moderado.