Hoy en Formosa, el clima se presentará parcialmente nuboso en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 7.9°C. Conforme avance el día, se espera que el viento sople a una velocidad media de 22 km/h, aportando frescura al ambiente. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 41%, sin probabilidad de precipitaciones durante el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, la nubosidad persistirá, pero no se esperan lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 20.5°C. Al caer la noche, el cielo seguirá mostrando algunas nubes, con un descenso moderado de la temperatura. Los vientos permanecerán constantes, asegurando una brisa agradable que permite disfrutar de actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantendrá en 1023.8 mb, estableciendo un clima confortable para el fin de semana.