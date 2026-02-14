Hoy en Mendoza, el clima presentará algunas variaciones a lo largo del día. Durante la mañana, se prevén cielos parcialmente nubosos, con una temperatura mínima que llegará a 6.6°C. El viento soplará moderadamente, con una velocidad que alcanzará los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, se espera que la temperatura se eleve hasta un máximo de 17.5°C. Aunque el día comenzará fresco, el aumento gradual de la temperatura mejorará la situación climática hacia la noche. Sin embargo, la velocidad del viento se mantendrá en 11 km/h, aportando una sensación de frescor al anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su salida a las 8:05 AM, mientras que el ocaso se registrará a las 5:52 PM. El horario en el que amanece y anochece puede ofrecer también una oportunidad para disfrutar de las vistas del cielo en Mendoza.