Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Clima hoy
Hoy en Río Negro, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a ser de 6.8°C, manteniéndose frescas a primeras horas del día. Aunque no se espera precipitación, el nivel de humedad será notable, alcanzando hasta un 82%. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades de hasta 22 km/h, contribuyendo a la sensación térmica fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde, las condiciones climáticas continuarán con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas máximas subirán hasta 17.1°C, ofreciendo un clima templado y agradable. Hacia la noche, los vientos persistirán, con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h, por lo que se recomienda precaución al aire libre. La visibilidad se mantendrá óptima, sin eventos de lluvia o nieve esperados a lo largo del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026
Para quienes deseen aprovechar el día al aire libre, el amanecer se registrará a las 08:33, mientras que el sol se ocultará a las 17:51, ofreciendo un amplio margen para actividades diurnas.