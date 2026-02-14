Hoy en Río Negro, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a ser de 6.8°C, manteniéndose frescas a primeras horas del día. Aunque no se espera precipitación, el nivel de humedad será notable, alcanzando hasta un 82%. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades de hasta 22 km/h, contribuyendo a la sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las condiciones climáticas continuarán con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas máximas subirán hasta 17.1°C, ofreciendo un clima templado y agradable. Hacia la noche, los vientos persistirán, con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h, por lo que se recomienda precaución al aire libre. La visibilidad se mantendrá óptima, sin eventos de lluvia o nieve esperados a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

Para quienes deseen aprovechar el día al aire libre, el amanecer se registrará a las 08:33, mientras que el sol se ocultará a las 17:51, ofreciendo un amplio margen para actividades diurnas.