En la mañana, el clima de Salta mostrará un escenario despejado. La temperatura mínima se situará en 3.4°C, asegurando un amanecer fresco. La humedad rondará un 91%, y se presenciaron vientos leves con una velocidad de hasta 8 km/h. Esto permitirá disfrutar de un agradable entorno matutino para aquellos que inicien sus actividades tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Al adentrarnos en la tarde y noche, el panorama cambiará ligeramente, con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, proporcionando un ambiente mucho más cálido. La humedad seguirá en el máximo rango del 91%, lo que garantiza una sensación térmica húmeda a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:03., mientras que el ocaso se dará a las 18:40. Esto dará lugar a un lapso de luz solar adecuado para quienes planifiquen actividades al aire libre durante el día.