Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Clima en Salta
En la mañana, el clima de Salta mostrará un escenario despejado. La temperatura mínima se situará en 3.4°C, asegurando un amanecer fresco. La humedad rondará un 91%, y se presenciaron vientos leves con una velocidad de hasta 8 km/h. Esto permitirá disfrutar de un agradable entorno matutino para aquellos que inicien sus actividades tempranas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Al adentrarnos en la tarde y noche, el panorama cambiará ligeramente, con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, proporcionando un ambiente mucho más cálido. La humedad seguirá en el máximo rango del 91%, lo que garantiza una sensación térmica húmeda a lo largo del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026
Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:03., mientras que el ocaso se dará a las 18:40. Esto dará lugar a un lapso de luz solar adecuado para quienes planifiquen actividades al aire libre durante el día.