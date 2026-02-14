El clima para hoy en San Juan comienza con un amanecer a las 08:29, prometiendo un día parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9.2°C, proporcionando una mañana fresca y agradable. Los vientos, alcanzando hasta 11 km/h, mantendrán una brisa ligera durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Con el atardecer esperándose a las 18:37, la temperatura máxima llegará a los 20.4°C, ofreciendo una tarde calurosa pero cómoda. A lo largo de la tarde y noche, los vientos se incrementarán ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h. Se anticipa una humedad máxima del 61%, lo cual se mantendrá consistente hasta las últimas horas del día.