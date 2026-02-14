Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Clima del día
Durante la mañana, en Santa Cruz se prevé un clima clima parcialmente nuboso con temperaturas que se mantendrán entre los 3.4°C y 7.3°C. Aunque no se espera precipitación, la humedad relativa alcanzará un 95%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 16 km/h, soplando principalmente desde el noroeste.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas tenderán a mantenerse frescas, con mínimas de 3.4°C, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 7.3°C. Los vientos seguirán soplando débilmente, variando su dirección hacia el norte con una velocidad máxima de 16 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026
Hoy, el sol en Santa Cruz saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. La fase lunar prevista es creciente.