Durante la mañana, en Santa Cruz se prevé un clima clima parcialmente nuboso con temperaturas que se mantendrán entre los 3.4°C y 7.3°C. Aunque no se espera precipitación, la humedad relativa alcanzará un 95%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 16 km/h, soplando principalmente desde el noroeste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas tenderán a mantenerse frescas, con mínimas de 3.4°C, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 7.3°C. Los vientos seguirán soplando débilmente, variando su dirección hacia el norte con una velocidad máxima de 16 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

Hoy, el sol en Santa Cruz saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. La fase lunar prevista es creciente.