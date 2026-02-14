Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Hoy en Santiago del Estero, se prevé que el clima esté con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre el mínimo de 30.27°C y subirán hasta los 22°C. La humedad será significativamente elevada, alrededor del 63%, mientras que los vientos soplarán principalmente desde el noreste a velocidades que podrían alcanzar los 18 km/h, lo que proporcionará una brisa ligera durante el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Por la tarde, las condiciones permanecerán consistentemente nubosas con temperaturas alcanzando un máximo de 22°C. Durante la noche, el termómetro no descenderá mucho, lo que añade un matiz cálido a la noche en Santiago del Estero. Es recomendable protegerse del sol durante los periodos despejados, y llevar una botella de agua para mantenerse hidratado.