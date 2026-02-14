Hoy en Santiago del Estero, se prevé que el clima esté con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre el mínimo de 30.27°C y subirán hasta los 22°C. La humedad será significativamente elevada, alrededor del 63%, mientras que los vientos soplarán principalmente desde el noreste a velocidades que podrían alcanzar los 18 km/h, lo que proporcionará una brisa ligera durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, las condiciones permanecerán consistentemente nubosas con temperaturas alcanzando un máximo de 22°C. Durante la noche, el termómetro no descenderá mucho, lo que añade un matiz cálido a la noche en Santiago del Estero. Es recomendable protegerse del sol durante los periodos despejados, y llevar una botella de agua para mantenerse hidratado.