Cuándo llueve en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

El fin de semana largo de Carnaval llega con una mezcla de buen tiempo, inestabilidad y la atención puesta en un interrogante clave: ¿cuándo empiezan las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)?A continuación, el panorama completo día por día para organizar salidas, viajes o actividades al aire libre durante este período tan esperado por miles de personas.

Sábado 14 de febrero: el día más estable del fin de semana

La jornada del sábado se presenta como la más agradable y tranquila del feriado XXL. Aunque habrá presencia de nubes desde temprano, el ambiente se mantendrá mayormente estable y sin señales de precipitaciones.

Mañana: fresca y agradable, con alrededor de 18 °C , ideal para arrancar el día al aire libre.

Tarde: el ambiente será templado, alcanzando una máxima de 27 °C . Las nubes continuarán presentes, pero sin generar inestabilidad.

Noche: se esperan 24 °C y un cielo parcialmente nublado, acompañando una noche tranquila para eventos, salidas o actividades recreativas.

Este sábado será, sin dudas, el mejor día para quienes buscan disfrutar sin preocuparse por el clima.

Pronóstico extendido CABA Foto: SMN

Domingo: llega la inestabilidad y con ella las lluvias

El domingo marca un giro importante en las condiciones meteorológicas. La atmósfera se vuelve más húmeda e inestable y aumenta la probabilidad de tormentas en distintos momentos del día.

¿A qué hora llegan las lluvias?

Mañana: es el período de mayor riesgo . Entre las primeras horas y el mediodía, la probabilidad de tormentas oscilará entre 40% y 70% , con una temperatura cercana a los 20 °C .Estas lluvias podrían ser intermitentes y, en algunos sectores, acompañarse de actividad eléctrica. Es el tramo del día donde se recomienda mayor precaución si se circula o se planean actividades al aire libre.

Tarde: con el correr de las horas, la inestabilidad comienza a disminuir. La probabilidad de lluvias baja a un rango de 10% a 40% , aunque no se descartan chaparrones aislados. La temperatura llegará a unos 26 °C , con sensaciones térmicas templadas.

Noche: el cielo empezará a despejarse gradualmente. Se esperan nubes dispersas, una temperatura cercana a 23 °C y sin alertas de lluvia. Este cambio permitirá recuperar algo de calma tras la actividad meteorológica del inicio del día.

Cómo estará el clima en CABA Foto: Foto generada con IA

Panorama general del fin de semana largo

El fin de semana combina un sábado estable con un domingo marcado por las precipitaciones. Las lluvias no durarían todo el día, pero sí podrían condicionar actividades en la mañana y parte de la tarde del domingo.Las altas temperaturas, la humedad y el cambio de masas de aire explican este comportamiento típico de febrero en la región.

Si planeás viajar, asistir a corsos, festivales o simplemente aprovechar el descanso, lo más recomendable será priorizar las actividades al aire libre el sábado y mantener alternativas bajo techo para el domingo por la mañana.