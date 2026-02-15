Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de febrero de 2026
Clima Actual
Hoy en Buenos Aires, se espera que el clima esté parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, mientras que la probabilidad de precipitación es baja, situándose en un 0%. La humedad será predominante en el entorno, con un nivel alcanzando hasta el 92%. Los vientos serán moderados, corriendo a una velocidad máxima de 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán siendo parciales, con una leve mejoría en el cielo. Las temperaturas máximas ascenderán a 15.7°C. Se mantendrá la tendencia de baja probabilidad de lluvias. La humedad seguirá siendo notable, y los vientos podrían intensificarse levemente pero sin superar los 10 km/h. Esta noche, el ocaso será a las 17:52, preparando un escenario perfecto para quienes deseen contemplar el cielo vespertino en la ciudad.