Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de febrero de 2026
Condiciones climáticas
En el día de hoy, el clima en Catamarca se prevé mayormente nublado durante la mañana con temperaturas mínimas alrededor de 6.4°C. Se espera una brisa ligera con una velocidad máxima del viento de 16 km/h. La humedad relativa alcanzará niveles del 37%, manteniendo un ambiente seco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Para la tarde y noche, las temperaturas irán ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 23.7°C. Se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, pero sin probabilidades de precipitaciones. El viento podría intensificarse al anochecer, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. A pesar de que no se esperan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas nocturnas.