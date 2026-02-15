En el día de hoy, el clima en Catamarca se prevé mayormente nublado durante la mañana con temperaturas mínimas alrededor de 6.4°C. Se espera una brisa ligera con una velocidad máxima del viento de 16 km/h. La humedad relativa alcanzará niveles del 37%, manteniendo un ambiente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, las temperaturas irán ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 23.7°C. Se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, pero sin probabilidades de precipitaciones. El viento podría intensificarse al anochecer, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. A pesar de que no se esperan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas nocturnas.