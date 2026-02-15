Hoy en Chubut, el clima iniciará su jornada con un ambiente de parcialmente nuboso, donde las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C y los 14.7°C. Se pronostica que la mañana será fresca, perfecta para actividades al aire libre, aunque se aconseja llevar una chaqueta ligera para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

A medida que avance el día, durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto con una humedad del 79%, lo que podría dar una sensación más fría. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 14.7°C. Es importante recordar que los vientos estarán presentes, alcanzando velocidades medias de hasta 31 km/h. Esto puede incrementar la sensación térmica de frescura, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, cabe destacar que hoy el sol saldrá a las 08:28 y se pondrá a las 17:51, ofreciendo varias horas de luz, ideales para disfrutar de la naturaleza.