Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará parcialmente nuboso con temperaturas que se moverán entre los 9.7°C y los 16°C. Durante la mañana, se podrán registrar leves brisas que alcanzarán hasta 35 km/h, generando una sensación de frescura en el ambiente.Más detalles del clima aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En las horas de la tarde, el cielo continuará mayormente nuboso, las temperaturas se mantendrán dentro del mismo rango, ofreciendo un ambiente agradable para realizar actividades al aire libre. El viento podría seguir soplando moderadamente, alcanzando los 35 km/h. En la noche, la nubosidad seguirá presente, pero la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, por lo que no se esperan lluvias significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:57 horas y se ocultará a las 17:50 horas, brindándonos 9 horas y 53 minutos de luz solar.