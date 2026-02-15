¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Este domingo 15 de febrero de 2026, el día en Jujuy comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas serán frescas, con un mínimo de 4.2°C. Durante la jornada, no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Es recomendable tener un abrigo ligero al iniciar el día debido al fresco inicial.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, el clima se mantendrá estable, con temperaturas alcanzando un máximo de 18.4°C. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 10 km/h, no afectando de manera significativa el desarrollo de las actividades. Cabe destacar que la humedad alcanzará su punto máximo en un 85%, lo que puede generar una sensación térmica algo más cálida en horas cercanas al atardecer.