Hoy en Mendoza, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 6.6°C por la mañana y alcanzarán máximas de 17.5°C durante el día. Se pronostica una humedad promedio del 62%, lo que puede incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas en Mendoza seguirán siendo similares. Las temperaturas bajarán gradualmente y el viento se mantendrá consistente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Es recomendable abrigarse adecuadamente al caer la tarde debido a la baja temperatura que continuará en horas nocturnas.