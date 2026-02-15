Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de febrero de 2026
Clima en Mendoza
Hoy en Mendoza, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 6.6°C por la mañana y alcanzarán máximas de 17.5°C durante el día. Se pronostica una humedad promedio del 62%, lo que puede incrementar la sensación de frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas en Mendoza seguirán siendo similares. Las temperaturas bajarán gradualmente y el viento se mantendrá consistente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Es recomendable abrigarse adecuadamente al caer la tarde debido a la baja temperatura que continuará en horas nocturnas.