Pronóstico del tiempo para hoy en Misiones

Este domingo 15 de febrero de 2026, el clima matutino en Misiones se presenta con un cielo parcialmente nuboso, acompañando a una temperatura mínima de 6.8°C. Los vientos soplan a una velocidad aproximada de 8 km/h, y la humedad se encuentra en un 51%. No se esperan precipitaciones significativas durante la mañana, por lo que el riesgo de lluvia es prácticamente nulo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán mostrando un cielo con predominio de nubes. La temperatura máxima rondará los 18.2°C, creando un ambiente agradable. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 16 km/h, aportando una ligera sensación de frescor. La humedad se mantendrá cercana al 51%, manteniendo un clima moderado en cuanto a la sensación térmica.

Se recomienda vestir ropa ligera en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.