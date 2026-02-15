Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de febrero de 2026
Pronóstico del tiempo para hoy en Misiones
Este domingo 15 de febrero de 2026, el clima matutino en Misiones se presenta con un cielo parcialmente nuboso, acompañando a una temperatura mínima de 6.8°C. Los vientos soplan a una velocidad aproximada de 8 km/h, y la humedad se encuentra en un 51%. No se esperan precipitaciones significativas durante la mañana, por lo que el riesgo de lluvia es prácticamente nulo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán mostrando un cielo con predominio de nubes. La temperatura máxima rondará los 18.2°C, creando un ambiente agradable. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 16 km/h, aportando una ligera sensación de frescor. La humedad se mantendrá cercana al 51%, manteniendo un clima moderado en cuanto a la sensación térmica.
Se recomienda vestir ropa ligera en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.