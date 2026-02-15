Hoy en Neuquén, se espera un clima parcial con nubosidad desde primeras horas de la mañana. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en un rango de mínimas de 4.9°C, mientras que el viento soplará con una velocidad máxima de aproximadamente 13 km/h. La humedad relativa alcanzará un 75%, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Al avanzar el día, durante la tarde y noche, en Neuquén, el cielo continuará con nubosidad variable. Se anticipan temperaturas máximas que llegarán a los 17°C para la noche, y las condiciones del viento podrán intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. A lo largo del día no se esperan precipitaciones, por lo que actividades al aire libre podrán realizarse sin inconvenientes.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su salida alrededor de las 8:22 y se ocultará hacia las 18:16, ofreciendo una buena cantidad de horas de luz diurna para disfrutar del paisaje natural de Neuquén. Los entusiastas pueden aprovechar al máximo la poca presencia de nubes durante la mayor parte del día.