En la mañana de hoy en Salta, el clima promete ser parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una mínima de 3.4°C. La humedad relativa estará al rededor del 47%, lo cual proporcionará un ambiente cómodo para empezar el día. Durante este periodo, los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En horas de la tarde, se prevé que el clima continúe siendo parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará su punto máximo de 21.2°C, proporcionando un ambiente cálido pero agradable. La velocidad del viento apenas aumentará, llegando a 22 km/h, lo que podría traer cierta frescura. Ya durante la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán sin cambios significativos, aunque la temperatura comenzará a disminuir gradualmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Salta tendrá lugar a las 08:03, mientras que el ocaso se producirá a las 18:40. Estos horarios ofrecen amplias oportunidades para disfrutar del paisaje diurno antes de que el sol se esconda. Si planeas alguna actividad al aire libre, ten estos horarios en cuenta para aprovechar la luz solar disponible.