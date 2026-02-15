Hoy en San Juan, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 9.2°C, lo que hará que la sensación térmica sea fresca al inicio del día. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad media de unos 11 km/h, contribuyendo a esta sensación de frescor. Si deseas más detalles sobre el clima de hoy en Argentina, puedes hacer clic aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avanza la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando una máxima de 20.4°C. El viento seguirá presente, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, pero sin causar mayores inconvenientes. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que se espera un día seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, marcando el transcurso de un día interesante para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y mantenerse hidratado. Observar este ciclo solar puede ser especialmente curioso para los aficionados a la astronomía.