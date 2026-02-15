Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de febrero de 2026
Clima hoy
Hoy en San Juan, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 9.2°C, lo que hará que la sensación térmica sea fresca al inicio del día. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad media de unos 11 km/h, contribuyendo a esta sensación de frescor. Si deseas más detalles sobre el clima de hoy en Argentina, puedes hacer clic aquí.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
A medida que avanza la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando una máxima de 20.4°C. El viento seguirá presente, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, pero sin causar mayores inconvenientes. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que se espera un día seco.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026
El sol hará su aparición a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, marcando el transcurso de un día interesante para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y mantenerse hidratado. Observar este ciclo solar puede ser especialmente curioso para los aficionados a la astronomía.