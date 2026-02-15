Pronóstico del clima en Santa Cruz

Hoy se pronostica un clima mayormente nuboso en Santa Cruz. Durante la mañana, el día comenzará con cielos parcialmente nubosos, con temperaturas que irán de 4.7°C a una máxima de 40.5°C. La humedad relativa rondará el 80%. Se esperan vientos a una velocidad media de 25 km/h. Te invitamos a seguir actualizaciones sobre el clima en este enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas continuarán oscilando entre 4.7°C y 40.5°C, mientras que la velocidad del viento alcanzará picos de 49 km/h. No se esperan precipitaciones. A medida que avance la noche, el clima permanecerá estable con cielos parcialmente nubosos.

"Observaciones astronómicas: El sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, ofreciendo oportunidades ideales para disfrutar de vistas del cielo al atardecer."