Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con condiciones de nubes parciales especialmente durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, con un nivel de humedad que podría alcanzar hasta el 85%. No se esperan precipitaciones significativas, con vientos predominantes alcanzando hasta 21 km/h, lo cual podría resultar agradable para caminar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, el tiempo continuará mostrando características similares, con un cielo mayormente nuboso pero sin pronóstico de lluvias. La temperatura máxima llegará a los 18.5°C, proporcionando un ámbito cómodo para actividades nocturnas. Los vientos seguirán predominando del noreste, lo cual mantendrá una brisa fresca durante el transcurso del día. Se recomienda estar preparado para cambios repentinos de temperatura, especialmente si se planifican actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

En cuanto a la actividad astronómica, hoy el sol saldrá aproximadamente a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. Estos datos son informativos y permiten planificar actividades al aire libre con respecto a la luz solar disponible.