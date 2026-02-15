Condiciones matutinas

Hoy en Santiago Del Estero, durante la mañana el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso, brindando una atmósfera fresca con temperaturas mínimas alrededor de 9.5°C. El viento soplará con una velocidad máxima cercana a 18 km/h, proporcionando una brisa ligera y constante en la región. La humedad relativa será elevada, alrededor de un 63%, aportando una ligera sensación de frescura al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde, las condiciones del clima seguirán siendo similares con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22°C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido pero no demasiado caluroso. Durante la noche, el escenario continuará estable, con alguna nubosidad dispersa generando un entorno moderadamente fresco. Los vientos tendrán una velocidad similar a la de la mañana, asegurando un día sin cambios bruscos de temperatura.