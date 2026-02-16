Hoy en Buenos Aires, el clima estará mayormente nublado durante la mañana. Se espera que las temperaturas oscilen alrededor de los 5.6°C, por lo que es recomendable que salgan abrigados si van a estar al aire libre. Los vientos se presentarán con una intensidad significativa alcanzando aproximadamente los 21 km/h, creando una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el panorama se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas ascenderán hasta los 15.7°C, mientras que la probabilidad de precipitación será mínima. Por la noche, se espera que la nubosidad disminuya parcialmente, creando un ambiente más fresco en comparación con el transcurso del día. La humedad se mantendrá en niveles manejables, oscilando en torno al 80%, favoreciendo la sensación de confort.

Es importante considerar las oscilaciones térmicas a lo largo del día y vestirse en capas para poder adaptarse a los cambios climáticos.