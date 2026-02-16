Hoy en Catamarca, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán desde los 6.4°C, aumentando gradualmente a lo largo del día. La probabilidad de precipitación será baja, con vientos que soplarán a una velocidad máxima de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, Catamarca experimentará vientos más intensos, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Las temperaturas máximas ascenderán a 23.7°C y la humedad oscilará entre el 37% y el 65%. Aunque el clima sigue siendo mayormente nuboso, la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, por lo que no se esperan lluvias significativas.