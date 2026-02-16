Hoy, Ciudad de Buenos Aires amaneció con un clima fresco y parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán entre los 8.6°C, con vientos moderados alcanzando hasta 8 km/h. La humedad relativa rondará el 66%, haciendo que se sienta un poco más fresco de lo usual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. Se prevé que el termómetro alcance un máximo de 16°C. Se experimentarán vientos con ráfagas menores, y el cielo continuará con intervalos nubosos. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas para el clima cambiante.