Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de febrero de 2026
Clima en Corrientes
Hoy en Corrientes, el clima presentará condiciones parcialmente nubladas durante la mañana. La temperatura mínima será de 8.2°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.8°C. Gracias a la presión atmosférica estable, la probabilidad de precipitación es baja, lo que ofrecerá un aire seco con una humedad alrededor del 44%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Por la tarde, el tiempo continuará estable con temperaturas manteniéndose en el rango de 15.7°C a 16.5°C. Durante la noche, esperamos cielos mayormente despejados con potenciales brisas suaves acompañadas de una velocidad de viento máxima de 9 km/h proveniente del sureste. Las condiciones climáticas actuales continuarán siendo propicias para quien desee disfrutar al aire libre. No se prevé lluvia por lo tanto, un paraguas no será necesario.