Hoy en Corrientes, el clima presentará condiciones parcialmente nubladas durante la mañana. La temperatura mínima será de 8.2°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.8°C. Gracias a la presión atmosférica estable, la probabilidad de precipitación es baja, lo que ofrecerá un aire seco con una humedad alrededor del 44%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el tiempo continuará estable con temperaturas manteniéndose en el rango de 15.7°C a 16.5°C. Durante la noche, esperamos cielos mayormente despejados con potenciales brisas suaves acompañadas de una velocidad de viento máxima de 9 km/h proveniente del sureste. Las condiciones climáticas actuales continuarán siendo propicias para quien desee disfrutar al aire libre. No se prevé lluvia por lo tanto, un paraguas no será necesario.