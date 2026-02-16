Comenzamos el día en La Pampa con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas, oscilando alrededor de los 7.1°C. La humedad relativa se mantiene en torno al 79%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo habitual. Clima ideal para llevar una prenda adicional al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas experimentarán un leve cambio. Aunque el cielo seguirá con poca nubosidad, se espera que las temperaturas máximas asciendan hasta los 18.4°C. A pesar de la falta de precipitaciones, los vientos del sector sudoeste soplarán de manera constante, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. Es un buen momento para pasar tiempo al aire libre, siempre manteniendo precauciones debido al clima ventoso.