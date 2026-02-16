Hoy en Mendoza, el clima se presentará con tiempo soleado durante la mañana. Las temperaturas serán frescas, rondando entre 6.6°C y 17.5°C. La humedad seguirá en un nivel manejable, lo que permitirá disfrutar del día al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, se observarán algunas nubes dispersas, pero el clima mantendrá un ambiente seco y agradable. Hacia la noche, se espera que continúen las condiciones secas con temperaturas descendiendo gradualmente. Los vientos serán ligeros, soplando a una velocidad máxima de 11 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Considerando las temperaturas frescas de la mañana, se recomienda salir con ropa abrigada, sin olvidar algún tipo de protección solar ligera para la tarde.