Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de febrero de 2026
Clima en Neuquén
Hoy, Neuquén se despierta con un cielo parcialmente nuboso. La clima matutino se caracteriza por temperaturas mínimas de 4.9°C, sin precipitaciones en la previsión inmediata.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Ya entrada la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 17°C. Se espera que los vientos tengan una presencia notable, con una velocidad máxima de 27 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 35%, lo que garantizará un ambiente seco. El sol hará su aparición total a las 08:22 y se despedirá a las 18:16, proporcionando un día moderadamente soleado. La noche no traerá lluvias, y las condiciones se mantendrán estables hacia el final del día.
Observaciones astronómicas
El amanecer para este lunes 16 de febrero de 2026 está previsto a las 08:22, mientras que el atardecer está programado para las 18:16. Si planeas observar el cielo, adapta tu rutina a estos momentos para aprovechar al máximo la luminosidad natural.