Hoy, Neuquén se despierta con un cielo parcialmente nuboso. La clima matutino se caracteriza por temperaturas mínimas de 4.9°C, sin precipitaciones en la previsión inmediata.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya entrada la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 17°C. Se espera que los vientos tengan una presencia notable, con una velocidad máxima de 27 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 35%, lo que garantizará un ambiente seco. El sol hará su aparición total a las 08:22 y se despedirá a las 18:16, proporcionando un día moderadamente soleado. La noche no traerá lluvias, y las condiciones se mantendrán estables hacia el final del día.

Observaciones astronómicas

El amanecer para este lunes 16 de febrero de 2026 está previsto a las 08:22, mientras que el atardecer está programado para las 18:16. Si planeas observar el cielo, adapta tu rutina a estos momentos para aprovechar al máximo la luminosidad natural.