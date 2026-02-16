Condiciones meteorológicas para la mañana en Salta

En Salta, este lunes 16 de febrero, las condiciones climáticas en la mañana serán de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 3.4°C, brindando un fresco inicio de jornada. Se anticipa que la humedad del ambiente se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 91%, con vientos que podrían llegar a registrar ráfagas de hasta 8 km/h en algunos momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nuboso, con temperaturas que podrían subir hasta los 21.2°C. Cabe destacar que no se esperan precipitaciones, lo que permitirá que las actividades al aire libre puedan desarrollarse sin mayores inconvenientes. Los vientos se mantendrán suaves, con una velocidad media alrededor de 8 km/h y con un clima ideal para un paseo vespertino.