Hoy en San Juan, el clima nos trae un panorama interesante. Desde la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 9.2°C. Se prevé cielo parcialmente nuboso sin indicios de precipitación. Los vientos soplarán con moderada intensidad, alcanzando hasta 11 km/h, lo que generará una atmósfera fresca y placentera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el clima continuará siendo similar, con el cielo mayormente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C. Se espera que la humedad esté en torno al 33%, creando un ambiente confortable y seco. Finalmente, por la noche, el cielo se despejará un poco, manteniéndose parcialmente nuboso, pero sin lluvias en el horizonte. Los vientos disminuirán su intensidad ligeramente, aunque se mantendrán dentro del mismo rango.