El clima para hoy por la mañana en Santa Cruz

Esta mañana, el clima en Santa Cruz será parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 3.4°C. Se prevén vientos que alcanzarán los 16 km/h, lo que puede generar una sensación térmica aún más baja. La humedad será del 80%, lo que provocará una sensación de frescura en el ambiente, siendo necesario abrigarse al salir de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al avanzar el día, en la tarde, el clima se mantendrá similar, con temperaturas llegando a un máximo de 7.3°C. La velocidad del viento podría aumentar hasta 25 km/h, manteniendo el aire fresco. Durante la noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso sin precipitaciones importantes, permitiendo disfrutar de una noche tranquila, aunque fría. Sería conveniente preparar ropa de abrigo si planeas estar afuera durante la noche.