Para este lunes 16 de febrero de 2026, en Santa Fe, el clima presentará unas condiciones interesantes. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas cerca de 7.9°C. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la humedad será relativamente baja, dando una sensación agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, se anticipa un aumento paulatino de las temperaturas hasta alcanzar los 18.5°C. Aunque el cielo seguirá con nubes pasajeras, los vientos se mantendrán en calma, registrando velocidades máximas de 11 km/h. Es una buena oportunidad para salir a caminar durante el atardecer en Santa Fe.

No se esperan precipitaciones significativas, y la probabilidad de lluvia es nula. Así que si tienes planes de salir, no hay necesidad de llevar paraguas.