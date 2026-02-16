En el comienzo del día de hoy, el clima en Tierra Del Fuego se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales serán frías, rondando mínimas de -0.6°C. Los vientos serán predominantes durante esta mañana, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las condiciones se mantienen parcialmente nubladas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C. Se recomienda abrigarse adecuadamente ya que la humedad se situará cerca del 96%, lo que incrementará la sensación térmica de frío. Hacia la noche, el clima seguirá similar, con posibilidad de aumento en la nubosidad y un viento constante que podría hacer que la noche sea bastante fría.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, la salida del sol está prevista para las 09:54 AM, mientras que el atardecer se producirá a las 05:57 PM. La fase de la luna hoy será menguante, lo que puede ofrecer cielos más despejados durante las horas nocturnas.