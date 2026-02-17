El agua no se va tras el cambio en el pronóstico:

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

El fin de semana largo se despide, pero las lluvias siguen presentes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según el pronóstico. Tras distintas tormentas, se anunció la reaparición del agua antes de que llegue el fin de semana, tras lo dos feriados por Carnaval.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, las lluvias volverán antes del fin de semana a Buenos Aires, por lo que habrá que seguir con el paraguas a mano para no llevarse sorpresas.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

En detalle, el pronóstico mencionó que las precipitaciones se darán durante el jueves 19 de febrero. El SMN explicó que se prevén chaparrones durante la madrugada y mañana, por lo que aquellos que salen de sus casas podrían toparse con este fenómeno. Las probabilidades del mismo es de 40%

La buena noticia es que no se espera que haya una extensión de estas lluvias, por lo que desde la misma tarde el cielo pasará a estar mayormente nublado. Con respecto a la temperatura, estará en valores similares al resto de la semana, con una mínima de 21° y una máxima de 29°.

Llegan chaparrones a Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo estará el clima esta semana en Buenos Aires

Martes 17 de febrero : se espera una mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C, con cielo parcialmente a lo largo de toda la jornada en Buenos Aires.

Miércoles 18 de febrero : la mínima será de 22 °C y la máxima de 32 °C, en la jornada más calurosa de la semana. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con una posibilidad mínima de lluvias sobre la noche.

Jueves 19 de febrero : se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C, con chaparrones al comienzo del día. Luego, el cielo pasará a estar mayormente nublado en la tarde-noche.

Viernes 20 de febrero : la mínima será de 19 °C y la máxima de 27 °C, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado durante toda la jornada.

Sábado 21 de febrero : se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C, con cielo nublado en todo el día.

Domingo 22 de febrero: el último día del fin de semana también tendrá cielo nublado en la jornada completa. Además, la temperatura estará entre los 20 °C y 27 °C.