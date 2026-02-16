Se derrite Buenos Aires: cuál será el día más caluroso de la semana, con una máxima por encima de los 30°C
De acuerdo con el informe oficial, se espera una seguidilla de jornadas con cielo entre algo y parcialmente nublado y marcas térmicas en ascenso, en un patrón típico del verano.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con condiciones estables en Buenos Aires y alrededores, sin lluvias previstas y con un aumento sostenido de temperaturas hacia mitad de semana.
De acuerdo con el informe oficial, se espera una seguidilla de jornadas con cielo entre algo y parcialmente nublado y marcas térmicas en ascenso, en un patrón típico del verano.
El martes 17 de febrero mantendrá características similares, con temperaturas entre 22°C y 30°C y sin probabilidad de precipitaciones.
El miércoles 18 de febrero sería el día más caluroso de la semana: la mínima rondará los 23°C y la máxima alcanzará los 32°C, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica elevada durante la tarde.
A partir del jueves 19 de febrero comenzará un leve descenso térmico, con valores entre 23°C y 29°C y tiempo estable.
El viernes 20 de febrero continuará la tendencia, con 19°C de mínima y 27°C de máxima, bajo cielo algo nublado. Durante el fin de semana se mantendrán condiciones similares, sin lluvias en el horizonte.
Para el sábado 21 de febrero se estiman temperaturas entre 20°C y 28°C, mientras que el domingo 22 de febrero oscilarían entre 20°C y 27°C.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas altas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.