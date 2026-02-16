Las temperaturas superarán los 32°C durante la tercera semana de febrero. Foto: NA (Daniel Vides)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con condiciones estables en Buenos Aires y alrededores, sin lluvias previstas y con un aumento sostenido de temperaturas hacia mitad de semana.

De acuerdo con el informe oficial, se espera una seguidilla de jornadas con cielo entre algo y parcialmente nublado y marcas térmicas en ascenso, en un patrón típico del verano.

El martes 17 de febrero mantendrá características similares, con temperaturas entre 22°C y 30°C y sin probabilidad de precipitaciones.

El SMN anticipó que se espera una seguidilla de jornadas con cielo entre algo y parcialmente nublado. Foto: NA (Claudio Fanchi)

El miércoles 18 de febrero sería el día más caluroso de la semana: la mínima rondará los 23°C y la máxima alcanzará los 32°C, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica elevada durante la tarde.

A partir del jueves 19 de febrero comenzará un leve descenso térmico, con valores entre 23°C y 29°C y tiempo estable.

El viernes 20 de febrero continuará la tendencia, con 19°C de mínima y 27°C de máxima, bajo cielo algo nublado. Durante el fin de semana se mantendrán condiciones similares, sin lluvias en el horizonte.

El miércoles 18 sería el día más caluroso de la semana: la mínima rondará los 23°C y la máxima alcanzará los 32°C. Foto: NA (Damián Dopacio)

Para el sábado 21 de febrero se estiman temperaturas entre 20°C y 28°C, mientras que el domingo 22 de febrero oscilarían entre 20°C y 27°C.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas altas