Alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo, vientos y actividad eléctrica. Foto: Unsplash.

Si bien la semana arrancó con calor en la Ciudad de Buenos Aires, hay 10 provincias argentinas que están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes.

Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las áreas afectadas presentarán tormentas aisladas (fuertes o localmente severas), las cuales podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

Qué provincias están bajo alerta por tormentas

Según lo informado por el SMN, las provincias bajo alerta amarilla son:

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Pampa

Mendoza

Neuquén

Río Negro

San Luis

Santa Fe

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

