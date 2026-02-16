Canal 26
Por Canal 26
lunes, 16 de febrero de 2026, 17:15
Alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo, vientos y actividad eléctrica.
Alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo, vientos y actividad eléctrica. Foto: Unsplash.

Si bien la semana arrancó con calor en la Ciudad de Buenos Aires, hay 10 provincias argentinas que están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes.

Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las áreas afectadas presentarán tormentas aisladas (fuertes o localmente severas), las cuales podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

Alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo, vientos y actividad eléctrica. Foto: Unsplash

Qué provincias están bajo alerta por tormentas

Según lo informado por el SMN, las provincias bajo alerta amarilla son:

  • Córdoba
  • Corrientes
  • Entre Ríos
  • Jujuy
  • La Pampa
  • Mendoza
  • Neuquén
  • Río Negro
  • San Luis
  • Santa Fe

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima esta semana en Buenos Aires

  • Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C, con cielo mayormente nublado en la mañana y nublado en la tarde-noche.
  • Miércoles 18 de febrero: la mínima será de 23 °C y la máxima de 32 °C, con cielo mayormente nublado durante todo el día.
  • Jueves 19 de febrero: se espera una mínima de 23 °C y una máxima de 29 °C, con cielo mayormente nublado en la mañana y lluvias aisladas en la tarde-noche.
  • Viernes 20 de febrero: la mínima será de 19 °C y la máxima de 27 °C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.
  • Sábado 21 de febrero: se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C, con cielo nublado en todo el día.