Alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo, vientos y actividad eléctrica: las provincias afectadas
Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional, las áreas afectadas presentarán tormentas aisladas, las cuales podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Si bien la semana arrancó con calor en la Ciudad de Buenos Aires, hay 10 provincias argentinas que están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes.
Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las áreas afectadas presentarán tormentas aisladas (fuertes o localmente severas), las cuales podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.
Qué provincias están bajo alerta por tormentas
Según lo informado por el SMN, las provincias bajo alerta amarilla son:
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Jujuy
- La Pampa
- Mendoza
- Neuquén
- Río Negro
- San Luis
- Santa Fe
Recomendaciones del SMN por alerta amarilla
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima esta semana en Buenos Aires
- Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C, con cielo mayormente nublado en la mañana y nublado en la tarde-noche.
- Miércoles 18 de febrero: la mínima será de 23 °C y la máxima de 32 °C, con cielo mayormente nublado durante todo el día.
- Jueves 19 de febrero: se espera una mínima de 23 °C y una máxima de 29 °C, con cielo mayormente nublado en la mañana y lluvias aisladas en la tarde-noche.
- Viernes 20 de febrero: la mínima será de 19 °C y la máxima de 27 °C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.
- Sábado 21 de febrero: se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C, con cielo nublado en todo el día.