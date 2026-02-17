Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 17 de febrero de 2026
Clima hoy
Durante la mañana en Buenos Aires, el clima estará marcado por un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales oscilarán entre los 5.6°C, brindando una jornada fresca. La humedad tendrá un porcentaje máximo del 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con temperaturas que alcanzan los máximos de 15.7°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, y los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de aproximadamente 10 kilómetros por hora. Durante la noche, el clima se mantendrá sin cambios significativos, asegurando una velada tranquila y agradable para los porteños.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026
Hoy, el sol hará su aparición en Buenos Aires a las 07:37 de la mañana y se ocultará a las 17:06 de la tarde. Estas horas marcan los momentos ideales para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por los efectos del calor extremo.