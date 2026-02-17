Pronóstico para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de hoy, Ciudad de Buenos Aires tendrá un día con cielo parcialmente nuboso y clima fresco con una temperatura mínima alrededor de 8.6°C. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, con ráfagas de hasta 8 km/h. Se espera que la humedad relativa oscile cercana al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares con un aumento en la temperatura, alcanzando una máxima cerca de 16°C. La nubosidad se mantendrá, pero habrá una baja probabilidad de precipitaciones. Durante la noche, los niveles de humedad seguirán altos, manteniendo la sensación térmica fresca.