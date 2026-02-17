Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 17 de febrero de 2026
Estado del tiempo
Pronóstico para la mañana en Ciudad De Buenos Aires
En la mañana de hoy, Ciudad de Buenos Aires tendrá un día con cielo parcialmente nuboso y clima fresco con una temperatura mínima alrededor de 8.6°C. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, con ráfagas de hasta 8 km/h. Se espera que la humedad relativa oscile cercana al 62%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Hacia la tarde, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares con un aumento en la temperatura, alcanzando una máxima cerca de 16°C. La nubosidad se mantendrá, pero habrá una baja probabilidad de precipitaciones. Durante la noche, los niveles de humedad seguirán altos, manteniendo la sensación térmica fresca.